Hołownia: Bojkot wyborów to rezygnacja z praw obywatelskich

Źródło: PAP

Bojkot wyborów to rezygnacja z praw obywatelskich - ocenił w niedzielę niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, odnosząc się do wezwania kandydatki KO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To władza powinna zrezygnować z szaleństwa i przełożyć wybory, a nie obywatele ze swoich praw - dodał.