Tauron pracuje nad ultraszybkim systemem prognozowania produkcji energii z OZE





Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Tauron rozpoczął prace nad systemem ultraszybkiego prognozowania produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych, z uwzględnieniem nagłych zmian pogody, podała spółka. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii Internetu rzeczy (IoT) i zaawansowanych algorytmów przetwarzania danych.



"Celem projektu jest stworzenie unikalnego systemu prognozowania produkcji energii w horyzoncie dwóch do sześciu godzin, z częstością odświeżania co 15 minut. Będzie to możliwe dzięki monitorowaniu aktualnych warunków pogodowych przez rozproszone terytorialnie sensory optyczne oraz wykorzystaniu numerycznych prognoz pogody" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.



Wraz ze wzrostem mocy wytwórczych opartych na OZE rośnie potrzeba wdrażania nowoczesnych narzędzi, które pozwolą na efektywne wytwarzanie i zarządzanie energią. Tauron pracuje nad rozwiązaniami pozwalającymi nie tylko na prognozowanie zdolności wytwórczych w horyzoncie doby, ale i przewidywanie - wynikających ze zmiennej pogody - nagłych wahań produkcji. To ważne w kontekście powtarzających się w Polsce w ostatnich latach anomalii pogodowych trudnych do przewidzenia w perspektywie doby, podkreślono.



Realizowany przez Tauron Ekoenergia projekt łączy technologię Internetu rzeczy oraz zaawansowane algorytmy przetwarzania danych oparte na sztucznej inteligencji.



"Planujemy opracowanie konstrukcji sensora umożliwiającego śledzenie lokalnych warunków pogodowych, w tym ruchów chmur. W tym zakresie nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej" - dodał szef Biura Energetyki Rozproszonej, Badań i Rozwoju w Tauron Ekoenergia Przemysław Prus.



W ramach projektu opracowane będą algorytmy detekcji i analizy danych z sensora, które staną się elementem systemu ultraszybkiego prognozowania i pozwolą na zwiększenie zdolności do szybkiego reagowania, a tym samym minimalizowania skutków niestabilności eksploatowanych odnawialnych źródeł energii, podsumowano.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)