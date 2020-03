FFiL Śnieżka jest gotowa na ewentualne przerwanie inwestycji



Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - FFiL Śnieżka jest przygotowana na przerwanie inwestycji w przypadku pogorszenia się sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19, poinformował prezes Piotr Mikrut.

"Nie przerwaliśmy inwestycji, aczkolwiek analizujemy to i jesteśmy na to przygotowani. Decyzje związane z przerwaniem inwestycji są możliwe do podjęcia" - powiedział Mikrut podczas wideokonferencji prasowej.

W raporcie za 2019 r. spółka podała, że łączna wartość wydatków inwestycyjnych w grupie w 2020 r. może wynieść ok. 95,5 mln zł. Ze słów prezesa wynika, że wartość ta może nie zostać zrealizowana.

"Koncentrujemy się na bezpieczeństwie operacyjnym i strategicznym. W przypadku pogorszenia sytuacji jesteśmy przygotowani na przerwanie inwestycji" - podkreślił prezes. Wtedy kluczowe inwestycje - przede wszystkim budowa Centrum Logistycznego w Zawadzie - opóźnią się.

Spółka nie potwierdza, że pandemia może mieć pozytywny wpływ na sprzedaż z powodu większej aktywności remontowej Polaków we własnych mieszkaniach.

"Nie mogę potwierdzić takiej informacji. Optymistyczną wiadomością jest to, że nie obserwujemy negatywnego wpływu pandemii, z którym mierzy się wiele branż. Nie uważamy, że [pandemia] wpłynie pozytywnie. Mamy za to nadzieję, że negatywny wpływ będzie jak najmniejszy. Negatywny wpływ pandemii na PKB będzie duży. Większość farb (ok. 80%) jest wykorzystywana do remontów, najbardziej zasadna korelacja jest z właśnie PKB" - powiedział Mikrut.

Prezes wskazał też, że na razie nie występują problemy z łańcuchem dostaw i że ma nadzieję, że recesja nie będzie na tyle silna, by konieczne były zwolnienia. Podkreślił, że są dostępne różne ewentualne rozwiązania - np. świadczenie postojowe i pracownicy nie powinni się obawiać.

W 2018 r. przepływy z działalności inwestycyjnej grupy były ujemne i wyniosły -175,61 mln zł. Największą inwestycję w 2019 r. stanowiło nabycie udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. Ponadto spółki z grupy poniosły wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych (łączny ujemny wpływ w wysokości 87,98 mln zł). Największą część tej kwoty stanowiły wydatki związane z rozbudową, modernizacją i automatyzacją linii produkcyjnych spółki, budową Centrum Logistycznego w Zawadzie oraz nowym oprogramowaniem informatycznym (wdrożenia w ramach projektu cyfrowej transformacji Change IT). Dodatnio na przepływy z działalności inwestycyjnej wpłynęło otrzymanie spłaty udzielonych pożyczek (18,82 mln zł).

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2019 r. miała 717 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)