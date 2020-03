W wezwaniu na BSC Drukarnia Opakowań zawarto transakcje na 3 662 227 akcji



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Spółki z grupy AR Packaging nabędą w ramach wezwania 3 662 227 akcji BSC Drukarnia Opakowań, podał pośredniczący w transakcji Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.

"Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki BSC Drukarnia Opakowań ogłoszonym w dniu 23 stycznia 2020 r. przez A&R Carton AB oraz Colorpack GmbH, informuje, że w wyniku wezwania zawarto w dniu 31 marca 2020 r. transakcje, których przedmiotem było 3 662 227 akcji spółki BSC Drukarnia Opakowań" - czytamy w komunikacie.

Zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane były od 12 lutego do 26 marca br. Inwestor strategiczny oferował 40,50 zł za każdą akcję polskiej firmy.

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, docelowo zamierzamy zwiększyć nasz udział w BSC Drukarnia Opakowań do 100%, wycofać akcje spółki z obrotu giełdowego i w pełni zintegrować jej działalność z naszą grupą. Cieszę się, że ten scenariusz właśnie się realizuje, umożliwiając nam osiągnięcie synergii operacyjnych i zwiększając możliwości działania spółki na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Ten krok wpisuje się w nasze plany strategiczne. Dzięki niemu będziemy jeszcze silniejszym partnerem dla naszych kluczowych klientów i na rynku Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział prezes AR Packaging Harald Schulz, cytowany w komunikacie.

Wcześniej grupa AR Packaging informowała, że poprzez A&R Carton, kontroluje 60,82% akcji BSC Drukarni Opakowań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, A&R Carton miał obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje zapewniające osiągnięcie progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. A&R Carton zdecydował się jednak na ogłoszenie wezwania na wszystkie pozostałe akcje, tj. 3 842 136 sztuk, stanowiące 39,18% kapitału zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.

W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BSC Drukarni Opakowań, AR Packaging nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych i wycofania akcji spółki z obrotu na GPW. Alternatywnie, po osiągnięciu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki możliwe jest przeprowadzenie procesu delistingu bez przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)