Vivid Games odstępuje od oferty publicznej obligacji w zw. z pandemią



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Vivid Games zdecydował o odstąpieniu od oferty publicznej obligacji serii B rozpoczętej 9 marca 2020 i niedokonywaniu przydziału obligacji, na które złożone zostały zapisy, podała spółka.

"Decyzja emitenta związana jest z nagłą zmianą sytuacji gospodarczej wynikającą z tzw. pandemii koronawirusa COVID-19, która miała istotny negatywny wpływ na przebieg oferty" - czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym oferta publiczna obligacji serii B zostanie zakończona i nie dojdzie do skutku. Emitent niezwłocznie opublikuje ogłoszenie o odstąpieniu od oferty obligacji serii B w sposób, w jaki zostało udostępnione do publicznej wiadomości memorandum informacyjne, podsumowano.

10 stycznia Vivid Games podjęło decyzję o publicznej emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 5 mln zł, z przeznaczeniem na spłatę obligacji serii A oraz finansowanie inwestycji planowanych przez spółkę w roku 2020.

Zapisy na obligacje zaplanowano na okres od 9 do 31 marca.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

