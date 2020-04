"Osoby głuche nie mogą, tak jak osoby słyszące, skorzystać z ogólnopolskiej infolinii telefonicznej w sprawie koronawirusa. Nie mogą też po prostu zadzwonić do placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dlatego, jako ministerstwo zajmujące się dostępnością, zdecydowaliśmy się zainicjować powstanie wideoinfolinii dla osób głuchych" – powiedziała cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wideoinfolinię dla osób głuchych potrzebujących informacji w związku z epidemią Covid-19 uruchomiła Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polski Związek Głuchych, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Resort tłumaczy, że narzędzie działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby głuche, na równi z pozostałymi obywatelami, miały stały dostęp do wsparcia i pomocy.

"Wideoinfolinię będzie obsługiwał Polski Związek Głuchych w trybie 24/7, a jej działanie sfinansuje Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W akcję zaangażowani są tłumacze Polskiego Języka Migowego z całej Polski, będą pracować w systemie zmianowym na smartphonach lub laptopach z dostępem do internetu" - czytamy.

Jak wyjaśniło ministerstwo, z wideoinfolinii, oprócz osób z wadą słuchu, skorzystają też placówki służby zdrowia, służby ratownictwa medycznego. "Może się okazać to kluczowe, bo ułatwi przeprowadzenie wywiadów lekarskich z pacjentami, przyśpieszy ewentualną diagnozę i leczenie" - podkreślono.

Z tłumaczami będzie można się połączyć za pośrednictwem: komunikatora messenger, bezpośrednio ze strony fb koronawiruspjm; skype login: Koronawirus-Tłumacz PJM; komunikatora IMO, który umożliwia połączenia na komputerze: nr 609 939 546; aplikacji tłumacz on-line języka migowego.

Ministerstwo wskazało, że wideoinfolinia to pierwszy, konkretny i praktyczny wyraz działań PGNiG w ramach Partnerstwa na rzecz Dostępności, stanowiącego zobowiązanie do współpracy w ramach Programu Dostępność Plus. Stosowne dokumenty w sprawie przystąpienia spółki do Partnerstwa podpisali prezes Jerzy Kwieciński i minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"Przystąpienie do partnerstwa, to nie tylko deklaracja prowadzenia działań w zgodzie z ideą dostępności i równego traktowania. To też zobowiązanie do pracy na rzecz dostępności. Dzisiejsza decyzja PGNiG o wsparciu w utworzeniu wideoinfolinii to wyraz solidarności z najbardziej potrzebującymi. To też dowód na to, że przedsiębiorstwa, administracja i organizacji pozarządowe mogą wspólnie działać w trudnych chwilach" – powiedział cytowany w komunikacie Kwieciński.

Resort przypomniał, że celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. W zamierzeniu działania w ramach Dostępności Plus realizowane są w szerokim partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta