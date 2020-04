Braster rozpoczął sprzedaż wskaźników do monitorowania temperatury



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Braster rozpoczął sprzedaż wskaźników do monitorowania temperatury własnej produkcji, podała spółka. Umieszczany na czole wskaźnik ciekłokrystaliczny nadaje się do samodzielnego użycia i prewencyjnego monitorowania temperatury osób narażonych na zakażenia lub infekcje wirusowe. Umożliwia łatwą identyfikację na odległość osób o podwyższonej temperaturze.

Wskaźnik został objęty zgłoszeniem patentowym. 31 marca 2020 r. do spółki wpłynęło pierwsze zamówienie na sprzedaż wskaźnika na kwotę 10 tys. zł netto, poinformowano.

"W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, prosty w obsłudze, stosunkowo tani i powszechnie dostępny znacznik może pozytywnie wpłynąć na ograniczenie zakażeń wirusowych poprzez możliwość oceny na odległość i ograniczenia kontaktów z osobami potencjalnie chorymi. Wskaźnik może znaleźć zastosowanie w warunkach trwającej pandemii do monitorowania np. personelu medycznego, służb mundurowych, pracowników w biurach i zakładach produkcyjnych, osób w środkach transportu zbiorowego i innych osób wychodzących z domu w warunkach ograniczeń. Przy przedłużającym się stanie pandemii wskaźniki tego typu mogą okazać się istotnym elementem ograniczającym rozprzestrzenianie wirusa w społeczeństwie" - czytamy w komunikacie.

Produkcja jest prowadzona w oparciu o własny zakład wytwórczy Braster, przy wykorzystaniu jego własnej, opatentowanej technologii wytwarzania termowrażliwych folii krystalicznych. W ocenie zarządu sprzedaż wskaźników powinna mieć pozytywny wpływ na sytuację finansową emitenta, zaznaczono.

Zarząd spółki przypomina przy tym, iż podjął dziś decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości, przy czym wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości planowane jest złożenie wniosku o wstrzymanie rozpoznania tego wniosku do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Intencją zarządu jest bowiem wdrożenie działań restrukturyzacyjnych i kontynuowanie działalności, podano również.

"Jednocześnie zarząd spółki informuje, iż dotychczasowa jej działalność operacyjna, tj. w szczególności wdrażanie systemu Braster Pro została dostosowana do wymogów administracyjnych działania w warunkach pandemii (w zakresie w jakim było to możliwe - poprzez pracę zdalną) i na chwilę obecną przebiega bez większych zakłóceń. Zarząd emitenta na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w kontekście funkcjonowania spółki. Obecnie jednak trudno jest przewidzieć zakres i czas trwania pandemii oraz jej przyszły wpływ na sytuację emitenta. Sytuacja epidemiologiczna rozwija się dynamicznie i spółka może nie mieć możliwości skutecznego reagowania na ewentualną materializację związanych z nią ryzyk, a w szczególności ryzyka dotyczącego sytuacji kadrowej" - podsumowano.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

