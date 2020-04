Grupa Selena rozpoczęła produkcję żelu do dezynfekcji rąk



Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Grupa Selena rozpoczęła produkcję żelu do dezynfekcji rąk Tytan Health, podała spółka. Pierwsza partia produktu (łącznie 10 tys. opakowań po 500 ml każde) zostanie przekazana bezpłatnie do dolnośląskich szpitali. Dezynfekujący żel o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym uzyskał pozwolenie wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Żele wejdą do oferty Grupy Selena i będzie można je kupić w ramach standardowych zamówień składanych w dziale handlowym.

Żel do dezynfekcji rąk Tytan Health będzie produkowany przez jeden z zakładów Grupy Selena - spółkę Libra, która mieści się w Dzierżoniowie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podano.

"Chcemy włączyć się w pomoc Polakom w tym trudnym dla wszystkich czasie. W szybkim tempie udało się dostosować linie technologiczne i nasz zakład rozpoczął już produkcję. Receptury zgodne ze standardami WHO opracowali specjaliści z Selena Labs, a następnie uzyskaliśmy niezbędne pozwolenie. Rozumiemy, że obecnie liczy się każda inicjatywa, która może wspomóc polską służbę zdrowia oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Mamy już doświadczenie z Chin - gdzie działają nasze zakłady - i wiemy, jak ważna jest masowa oraz szybka reakcja. Dlatego chcemy angażować się i wspierać Polaków na Dolnym Śląsku. Pierwszą partię produktów przekazujemy bezpłatnie do dolnośląskich szpitali" - powiedział prezes Grupy Selena Krzysztof Domarecki, cytowany w komunikacie.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 139,69 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)