Movie Games: Łącznie ponad 325 tys. chętnych na zakup 5 gier



Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Lista osób oczekujących na zakup gry "Alaskan Truck Simulator" (tzw. whislista) spółki Movie Games przekroczyła poziom 100 tys., podała spółka. Łącznie wishlisty na 5 gier spółki obejmują ponad 325 tys. chętnych.

"Według stanu na dzień 6 kwietnia 2020 r. liczba graczy oczekujących na zakup gier emitenta przekroczyła:

- 100 000 dla gry 'Alaskan Truck Simulator',

- 95 000 dla gry 'Lust from Beyond',

- 80 000 dla gry 'Drug Dealer Simulator',

- 40 000 dla gry 'Car Wash Simulator',

- 10 000 dla gry 'American Motorcycle Simulator'" - czytamy w komunikacie.

"Wishlisty na platformie Steam pozwalają producentom gier ocenić potencjalne zainteresowanie graczy nadchodzącymi produkcjami. Bardzo cieszy nas fakt, że na nasze gry czeka aż tyle osób. Oczywiście motywuje nas to do dalszej pracy, aby przekazać fanom wirtualnej rozgrywki ciekawe tytuły o najlepszej jakości. Szczególnie zadowalający jest bardzo duży wzrost liczby osób oczekujących na 'American Motorcycle Simulator', który został ogłoszony dopiero 19 marca. Jest to bez wątpienia efekt synergii między wspomnianą produkcją, a 'Alaskan Truck Simulator', na którą czeka aż 100 tys. graczy. Pracujemy nad kolejnymi projektami, w najbliższym czasie ogłosimy jeszcze jeden tytuł, który będziemy produkowali. Tymczasem większość naszej energii koncentruje się na grze 'Drug Dealer Simulator', która będzie miała premierę już 16 kwietnia" - powiedział prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

W tym roku premierę będzie miał również "Alaskan Truck Simulator".

"W ramach rozgrywki, gracz będzie miał możliwość wskoczenia w buty kierowców ciężarówek przemierzających dzikie tereny Alaski. Pozostałe gry, które ukażą się jeszcze w 2020 roku, to 'Lust from Beyond', czyli horror psychologiczny z elementami erotyki i okultyzmu, oraz 'Car Wash Simuator', zabierająca gracza do myjni samochodowej. Obie gry są wyczekiwane przez kolejno 95 tysięcy (LFB) oraz 40 tysięcy graczy (CWS)" - czytamy także.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)