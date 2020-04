Gawkowski: dzisiejsze głosowanie to wzmocnienie siły, rozsądku i odpowiedzialności całej opozycji

Źródło: PAP

Dzisiejsze głosowanie to wzmocnienie siły, rozsądku i odpowiedzialności całej opozycji - powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski komentując to, że projekt PiS ws głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich nie został wprowadzony do porządku obrad Sejmu.