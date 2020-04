Erbud zawiesił stosowanie polityki dywidendy z powodu pandemii



Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Erbud, z powodu pandemii koronawirusa COVID-19, podjął decyzję o zawieszeniu stosowania zasad dotyczących podziału zysku, opublikowanych w marcu 2019 r., podała spółka.

"Spółka poinformuje o powrocie do stosowania polityki dywidendy" - czytamy w komunikacie.

W marcu 2019 r. spółka podała, że podjęła uchwałę w sprawie zmiany polityki dywidendy, która zakłada, że zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidend na poziomie od 30% do 70% skonsolidowanego zysku netto.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)