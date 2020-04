KGHM: największy samolot świata przywiezie 400 ton środków do walki z koronawirusem

Źródło: PAP

Największy transportowy samolot świata, po Wielkanocy przywiezie do Polski 400 ton sprzętu do walki z koronawirusem - nawet 7 milionów masek, kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych i kilkaset tysięcy przyłbic zakupionych przez KGHM i Lotos - poinformowała we wtorek spółka KGHM Polska Miedź.