Roskosmos: Donald Trump stworzył podstawy do zawłaszczenia innych planet

Źródło: PAP

Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos zarzuciła we wtorek prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi stworzenie podstaw do zawłaszczenia innych planet, co, zdaniem Roskosmosu, miał uczynić podpisując dekret definiujący amerykańską politykę górnictwa komercyjnego w przestrzeni kosmicznej - informuje Reuters.