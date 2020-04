Grupa Azoty zapowiada znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2022



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Najbliższe lata (2020-2022) przyniosą znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty, w porównaniu do średniego poziomu ok. 1 mld zł rocznie w ostatnich latach, podała spółka.

Wzrost wydatków inwestycyjnych Grupy Azoty związany będzie z kontynuacją realizacji kluczowych inwestycji:

- Grupa Azoty Polyolefins - budowa instalacji odwodornienia propanu do propylenu (PDH) i polimeryzacji propylenu do polipropylenu, wraz z

instalacjami pomocniczymi. Planowane rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji w 2022 roku, budżet 1,8 mld USD.

- Grupa Azoty Puławy - budowa nowego bloku energetycznego w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej do wysokości rosnących potrzeb zakładu. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2022 roku, wartość kontraktu 1,2 mld zł, podkreślono.

Oprócz wskazanych projektów Grupa Azoty planuje w najbliższych latach ponosić nakłady inwestycyjne na realizację znaczących projektów, m.in.:

- Grupa Azoty Puławy - modernizacja oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego. Planowane zakończenie inwestycji - lata 2024/2025, budżet 695 mln zł.

- Grupa Azoty Kędzierzyn - projekty inwestycyjne: przystosowanie instalacji ciągłej FDO do periodycznej produkcji Oxoviflex, modernizacja węzła skraplania amoniaku, wymiana rurociągów gazów technicznych, modernizacja węzła półspalania na wydziale amoniaku. Planowane

zakończenie inwestycji - przełom 2020/2021 roku, łączny budżet 360 mln zł.

- Grupa Azoty - głównie modernizacja energetyki zakładowej w celu przystosowania do konkluzji BAT i poprawy efektywności, modernizacje

instalacji produkcyjnych i infrastruktury technicznej oraz projekty informatyczne, łączna kwota ok. 200 mln zł, wymieniono.

Po 2022 roku planowana wartość inwestycji powróci do poziomu ok. 1 mld zł, zastrzegła spółka.

Jednocześnie Grupa Azoty poinformowała, że nie odnotowano do tej pory znaczącego wpływu pandemii koronawirusa na harmonogram żadnej z prowadzonych inwestycji.

"Nie rezygnujemy z naszych flagowych przedsięwzięć inwestycyjnych - Polimerów Police i EC Puławy - a także kontynuujemy pracę nad strategią Grupy Azoty na lata 2020-2030. W minionym roku wypracowaliśmy solidną nadwyżkę finansową, która może zostać wykorzystana do łagodzenia skutków nadchodzącego spowolnienia gospodarczego. Sprzyja nam sytuacja na rynku surowców, gdzie w ostatnich

tygodniach doszło do istotnych spadków cen ropy naftowej i gazu ziemnego, a także - równie ważnych w naszej działalności - cen uprawnień do emisji CO2" - powiedział prezes Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)