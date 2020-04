Bumech: Wydobycie wzrosło o 15 r: r w I kw., spółka wdraża plan na czas pandemii



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Bumech odnotował wzrost wydobycia rudy boksytu o ponad 15% r/r do 81 076 w okresie styczeń-marzec 2020 r., podała spółka. Grupa opracowała wariantowy plan postępowania w warunkach pandemii, który został wdrożony do realizacji.

"Wydobycie rudy boksytu w styczniu, lutym i marcu br. wyniosło łącznie 81 076 ton, co oznacza wzrost r/r o ponad 15%, przy planie wydobycia sprzed pandemii na poziomie 80 000 ton" - czytamy w komunikacie.

W związku z pandemią koronawirusa grupa ocenia, że obecnie nie jest dobry czas na opracowywanie strategii rozwoju, jednak "w stosownym czasie" Bumech dokona przeglądu i rewizji kierunków strategicznych.

"Jednocześnie informujemy, że emitent, w celu poprawy bezpieczeństwa płynności i funkcjonowania grupy kapitałowej, opracował wariantowy plan postępowania w warunkach pandemii, który został wdrożony do realizacji przez wszystkie spółki z grupy" - czytamy dalej.

Zarządy spółek z grupy skupiają się w chwili obecnej wraz ze służbami prawnymi, ekonomicznymi i technicznymi nad zaadoptowaniem wszelkich obszarów działalności podmiotów do nowych warunków w jakich przychodzi im działać, uwzględniając równocześnie dynamikę zmian. Spółki z grupy mają zabezpieczone fronty robót i przygotowują się również do startu w nowych przetargach, podkreślono.

Bumech podał też, że otrzymał od dwóch swoich krajowych klientów - Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i Polskiej Grupy Górniczej (PGG) - informację o zaistnieniu siły wyższej.

"Istnieje ryzyko zmiany przychodów, w przypadku zwiększenia zewnętrznych ograniczeń lub postępującej absencji pracowników. Emitent podjął działania dostosowawcze do zaistniałej sytuacji, zmniejszając ryzyko spowolnienia postępu robót. Dzięki zaangażowaniu służb technicznych, przeorganizowano tryb pracy na taki, który pozwala efektywniej wykorzystać ograniczony w stosunku do standardowego czas pracy, przy uwzględnieniu możliwej, zwiększonej absencji wśród załogi" - podano również.

Ryzyko zmniejszenia inwestycji oraz powstania zatorów płatniczych w całej gospodarce, pomimo podjętych przez Bumech i spółki górnicze środków zaradczych, mogą wpłynąć na zmianę zaplanowanych przychodów, zaznaczono.

"Warto jednak podkreślić, iż Bumech jako spółka z wieloletnią historią, w przeszłości podejmowała z powodzeniem działania dostosowawcze do funkcjonowania w warunkach kryzysu w branży surowcowej, obserwując równocześnie zawężenie konkurencji na rynku. Zdobyte w tamtym okresie doświadczenie będzie bardzo przydatne w obecnej sytuacji, choć oczywiście skala wpływu na emitenta zjawiska pandemii jest trudna do oszacowania w chwili obecnej" - podsumowała spółka.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)