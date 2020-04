Carbon Studio ogłosi datę premiery 'The Wizards - Dark Times' w kwietniu



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Carbon Studio ujawni w kwietniu datę premiery samodzielnej produkcji "The Wizards - Dark Times", podała spółka. Studio finalizuje prace nad grą. Koszt projektu to 0,5 mln zł. Gra pojawi się na wiodących platformach VR w I połowie 2020 roku.

"Miło nam ogłosić, że prace przy najnowszej grze z serii 'The Wizards' zbliżają się ku końcowi. 'Dark Times' pierwotnie miał być jedynie dodatkiem do podstawowej wersji gry. Zainteresowanie graczy nowym rozszerzeniem oraz bardzo pozytywny feedback od mediów ze Stanów Zjednoczonych, krajów Europy, a także Ameryki Południowej przekonały nas do podjęcia decyzji o rozwinięciu 'Dark Times' do pełnoprawnej produkcji" - powiedziała Karolina Koszuta z zarządu Carbon Studio, cytowana w komunikacie.

Całkowity koszt stworzenia samodzielnej wersji gry wyniesie ok. 0,5 mln zł. Kwotę 0,2 mln zł Carbon Studio pozyskało podczas przeprowadzonej w maju 2019 roku pierwszej oferty publicznej (IPO). Pozostałą część środków spółka finansuje z bieżącej działalności firmy, podano również.

Pierwsza część "The Wizards" zadebiutowała we wczesnym dostępie w lipcu 2017 roku na platformach Steam i Oculus Store. Niespełna rok później, podczas pełnej premiery, "The Wizards" była już jedną z najlepiej ocenianych gier VR na platformie Steam i Metacritic. W połowie 2018 roku spółka wprowadziła do sprzedaży nową odsłonę tytułu - "The Wizards: Trials of Meliora", dedykowaną mobilnym goglom VR.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus,HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Spółka tworzy wysoko oceniane gry wideo w modelu premium. W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów XR (wspólna nazwa dla VR i AR). Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.

(ISBnews)