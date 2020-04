Alumetal: Przestój wielkanocny przedłużony do końca tyg. w większości zakładów



Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Tradycyjny, 2-4 dniowy przestój wielkanocny w większości zakładów Grupy Alumetal będzie wydłużony do końca przyszłego tygodnia, co może mieć negatywny wpływ na uzyskiwane przez grupę w najbliższych tygodniach przychody ze sprzedaży oraz osiągane wyniki finansowe, podał Alumetal.

"Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach informuje, że wczoraj i dzisiaj [tj. 8 i 9 kwietnia] otrzymał informacje o przedłużających się postojach produkcyjnych od kilku istotnych klientów Grupy Alumetal z przemysłu motoryzacyjnego. W konsekwencji tradycyjny, 2-4 dniowy przestój wielkanocny w większości zakładów Grupy będzie wydłużony do końca przyszłego tygodnia, co może mieć negatywny wpływ na uzyskiwane przez Grupę Alumetal w najbliższych tygodniach przychody ze sprzedaży oraz osiągane wyniki finansowe" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka podkreśliła, że powyższy przestój produkcji nie wpływa negatywnie na potwierdzone dotychczas harmonogramy dostaw, gdyż uzgodnione wysyłki gotowych już produktów będą realizowane w sposób niezakłócony.

"Dodatkowo zarząd spółki informuje, iż większość klientów spółki na dzień publikacji niniejszego raportu deklaruje wznowienie produkcji w kolejnych tygodniach kwietnia 2020 roku, niemniej jednak sytuacja, w związku z zaistniałą pandemią koronawirusa i dużą dynamiką zdarzeń, jest w tym zakresie ciągle niepewna" - czytamy dalej.

24 marca br. Alumetal zapowiadał, że do końca marca zaplanował wykorzystanie 100% zdolności produkcyjnych, natomiast w kolejnych tygodniach zakłada ograniczanie produkcji.

W połowie marca Alumetal informował, że otrzymał od kilku klientów, w tym Volkswagen Group, komunikaty o czasowym wstrzymaniu działalności większości ich zakładów produkcyjnych w bieżącym lub kolejnych dwóch tygodniach. Jak wówczas podkreślano, powyższa sytuacja może mieć negatywny wpływ na uzyskiwane przez Grupę Alumetal w najbliższych miesiącach przychody ze sprzedaży oraz osiągane wyniki finansowe.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)