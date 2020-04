Na początku kwietnia w życie weszły przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości na raty oraz o świadczenie postojowe.

Jak wynika z najnowszych danych przekazanych przez ZUS, w całym kraju złożono elektronicznie już ponad pół miliona wniosków o pomoc z tarczy. Najwięcej, bo ponad 406 tys., dotyczy zwolnienia ze składek.

Zainteresowaniem cieszy się także świadczenie postojowe, w sprawie którego wnioski złożyło 85 tys. osób samozatrudnionych oraz 7 tys. zleceniobiorców. Ok. 6 tys. wniosków dotyczy ulg w opłacaniu składek (odroczenie lub układ ratalny).

Jak podał ZUS, dodatkowo 165 tys. wniosków wpłynęło drogą tradycyjną, w postaci papierowej. Zostały nadesłane pocztą lub wrzucone do skrzynki w placówce ZUS. "Zachęcamy do składania wniosków za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). To zdecydowanie przyspieszy ich obsługę" – podkreśliła prof. Uścińska.

ZUS uruchomił specjalny system do automatycznej obsługi wniosków składanych w ramach tarczy antykryzysowej. "To zdecydowanie ułatwi weryfikację dokumentów. Pierwsze świadczenia postojowe trafią na konta uprawnionych klientów już 15 kwietnia" – zapowiedziała prezes ZUS.

Wnioski do ZUS można składać elektronicznie lub papierowo. Informacji udzielają doradcy ds. ulg i umorzeń dostępni na infolinii ZUS (tel. 22 560 16 00).

Zakład uruchomił też dodatkowe infolinie dla przedsiębiorców 22 290 87 02 oraz 22 290 87 03. Dostępny jest również numer tel. 22 290 87 01 – obsługa w sprawie świadczeń z tytułu kwarantanny lub izolacji oraz zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec