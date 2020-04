Prezes Unimotu: Na razie nie ma przesłanek do zmiany rekomendacji ws. dywidendy



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Unimot na dzisiaj nie widzi przesłanek do zmiany rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok, ale będzie na bieżąco analizował rozwój sytuacji związanej z koronawirusem, poinformował prezes Adam Sikorski.

"Na dzień dzisiejszy nie ma przesłanek do tego, aby zmienić rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy. Ale jeśli rozwój sytuacji będzie inny niż do tej pory, możemy się nad tym ponownie pochylić, będziemy na bieżąco reagować" - powiedział Sikorski w trakcie telekonferencji.

Pod koniec marca Unimot zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 16,15 mln zł, czyli 30% z 53,8 mln zł zysku osiągniętego w 2019 roku na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,97 zł na akcję.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)