Atal przekazał 473 lokale mieszkalne i usługowe w I kw. 2020 r.



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Atal uzna w przychodach pierwszego kwartału br. łącznie 473 lokale mieszkalne i usługowe przekazane w tym okresie nabywcom, podała spółka.

"W I kwartale 2020 r. najwięcej lokali zostało wydanych w Warszawie (203), Łodzi (116), Krakowie (103), następnie w Trójmieście (39), Wrocławiu (11) i Katowicach (1)" - czytamy w komunikacie.

Spółka przygląda i przystosowuje się do nowych okoliczności związanych z wpływem zagrożenia epidemicznego.

"Obecnie jest za wcześnie na właściwą ocenę sytuacji oraz prognozowanie potencjalnych zagrożeń dla gospodarki. Trudno bowiem przewidzieć wszystkie możliwe skutki oraz czas, w jakim koronawirus będzie wpływał na znajdujący się dotychczas w wysokiej fazie aktywności rynek nieruchomości" - czytamy w osobnym komunikacie.

Spółka przypomniała, że w I kwartale 2020 roku zakontraktowała 762 lokale wobec 707 lokali przed rokiem.

"Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Krakowie (186), Poznaniu (155) i Warszawie (134). ATAL w 2019 roku zakontraktował rekordową liczbę 3196 lokali. To 32% więcej niż przed rokiem (2420) i blisko 15% więcej niż w 2017 roku (2787). Założenia spółki na 2020 rok przewidują, że sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie – zbliżonym do wyniku z 2019 roku. Spółka nie zmienia celu sprzedażowego na ten rok do zakończenia epidemii, wówczas nastąpi jego weryfikacja" - czytamy także.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)