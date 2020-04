Medinice ma porozumienie ws. certyfikacji i komercjalizacji PacePress w USA



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Medinice zawarł term sheet z dwiema osobami fizycznymi dotyczący powołania spółki prawa amerykańskiego. Celem nowo założonej spółki będzie zdobycie amerykańskiej certyfikacji FDA i komercjalizacja w Stanach Zjednoczonych produktu PacePress, podała spółka.

"Zgodnie z zawartym term sheet:

- emitent udzieli nowo założonej spółce licencji na technologię PacePress, a amerykańscy partnerzy będą odpowiedzialni za zdobycie amerykańskiej certyfikacji FDA i komercjalizację w Stanach Zjednoczonych produktu PacePress,

- w momencie zawiązania nowej spółki, Medinice będzie jej większościowym udziałowcem,

- amerykańscy partnerzy w równym stopniu z Medinice wniosą kapitał na zawiązanie i działalność nowo założonej spółki,

- nowo założona spółka będzie posiadała wyłączne prawo do dystrybucji PacePress na terenie Stanów Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że amerykańscy partnerzy, z którymi będzie współpracować, posiadają duże doświadczenie w certyfikacji i komercjalizacji kardiologicznych technologii medycznych na rynku amerykańskim, który pod względem wartości jest największym światowym rynkiem technologii medycznych.

"Naszym celem jest złożenie dokumentacji dotyczącej certyfikacji FDA dla projektu PacePress, a następnie skomercjalizowanie tego projektu w USA. Jesteśmy przekonani, że obecna umowa jest dla nas ważnym krokiem, który w przyszłości pozwoli nam z sukces komercjalizować tam również nasze najważniejsze projekty takie jak: MiniMax czy CoolCryo" - powiedział prezes Medinice Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.

PacePress to elektroniczna opaska uciskowa, zmniejszająca ryzyko wystąpienia krwiaka w loży w miejscu implementacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca np. stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora serca.

W portfolio Medinice znajduje się obecnie 12 projektów z obszaru interwencyjnej kardiologii i kardiochirurgii. Łącznie Medinice posiada blisko 40 patentów i zgłoszeń patentowych w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych oraz na pozostałych największych światowych rynkach.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.

(ISBnews)