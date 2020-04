Bogdanka przekaże 200 tys. zł na utworzenie laboratorium do testów na SARS-CoV-2



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zapowiada przekazanie darowizny w wysokości 200 tys. zł na zakup niezbędnego sprzętu, umożliwiającego utworzenie na terenie województwa lubelskiego dodatkowego laboratorium wirusologicznego, przeprowadzającego testy w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, poinformowała spółka.

Nowe laboratorium pozwoli na zwiększenie liczby wykonywanych lokalnie badań do 400 na dobę.

Łączna kwota wsparcia, przekazanego przez tę spółkę dla szpitali i instytucji zwalczających pandemię koronawirusa wyniesie 740 tys. zł.

Darowizna w wysokości 200 tys. zł ma zostać przekazana w ramach współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych (MAP) oraz Urzędem Wojewódzkim w Lublinie.

"Naszym obowiązkiem jest pomóc tym, którzy są na pierwszej linii frontu walki z pandemią. Blisko współpracujemy z Ministerstwem Aktywów Państwowych i wojewodą lubelskim, aby nasze wsparcie trafiało tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Mamy nadzieję, że przekazane środki przyczynią się do zatrzymania rozprzestrzeniania się pandemii" – powiedział prezes LW Bogdanka Artur Wasil, cytowany w komunikacie.

Dotychczas na walkę z koronawirusem spółka przekazała 500 tys. złotych, które trafiły do lubelskich szpitali i służb sanitarnych.

"Dodatkowa kwota 200 tys. złotych zostanie przekazana samodzielnemu publicznemu szpitalowi wojewódzkiemu im. Jana Bożego w Lublinie – wskazanemu przez władze województwa lubelskiego jako podmiot, którego zadaniem będzie dokonanie zakupu urządzeń niezbędnych do utworzenia dodatkowego laboratorium wirusologicznego" – poinformowano w komunikacie.

Następnie urządzenia mają trafić do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie.

Bogdanka zapowiada także przekazanie darowizn na zakup maseczek oraz innych środków zabezpieczających dla kadry medycznej w szpitalach, z którymi współpracuje tj. w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie i samodzielnym publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)