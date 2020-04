Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji spółki, to jest:

1. 37 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2. 8 523 625 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3. 53 383 akcje zwykłe na okaziciela serii C,

łącznie 46 077 008 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej 92 154 016 zł, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLORBIS00014" - czytamy w uchwale.

Walne zobowiązało też zarząd do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym.

W ubiegłym tygodniu spółka AccorInvest Group poinformowała, że po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji po cenie 115 zł za sztukę. Dzień wykupu został ustalony na 15 kwietnia 2020 r.

AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie.

Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)