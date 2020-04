"Na koniec tygodnia widzimy próbę umocnienia się złotego do dolnego ograniczenia przedziału w którym EUR/PLN pozostaje od kilku tygodni, a kurs chwilowo zbliżał się do 4,5150. Nie widzę jednak argumentów, które przemawiałyby za zejściem poniżej 4,50 w najbliższym czasie. EUR/USD konsoliduje się między 1,07-1,12 i złoty również pozostanie w swoim przedziale wahań 4,50-4,60" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Pekao Arkadiusz Urbański.

"Luzowanie polityki fiskalnej i monetarnej w kraju nie powinno być dla złotego zagrożeniem, gdyż procesy te zachodzą obecnie wszędzie. Jednakże obawy o to, że powolne odmrażanie gospodarek może wydłużyć recesję, mogą wywierać presję na waluty krajów rozwijających się, przez co kurs EUR/PLN może w najbliższym czasie testować poziom 4,60" - dodał.

Urbański ocenił, że gdy wygaśnie trwający na rynkach akcji optymizm, a kapitał zacznie wracać do bezpiecznych aktywów, ponownie może wystąpić presja na osłabienie się walut krajów EM.

RYNEK DŁUGU

"Choć w piątek doszło do drobnej realizacji zysków, to cała krzywa rentowności krajowych SPW kończy tydzień blisko rekordowo niskich poziomów. Czynniki powstrzymujące rentowności przed wzrostem pozostają w mocy, przez co w najbliższych tygodniach dochodowości mogą konsolidować się wokół obecnych poziomów" - powiedział Urbański.

"Środowisko bardzo łagodnej polityki banków centralnych i niskich stóp procentowych pobudza wyobraźnię inwestorów, którzy widzą przestrzeń do dalszych obniżek stóp w Polsce. Jest to mocny czynnik, który uzasadnia to, że dochodowości poruszają się w ostatnich dniach na rekordowo niskich poziomach. Istotnym elementem jest działalność NBP na rynku wtórnym obligacji skarbowych. Nieuchronnie będzie miała miejsce zmiana tegorocznego budżetu, a większa podaż obligacji ze strony MF mogłaby wywierać presję na wzrost rentowności. Na rynku jest jednak silny gracz, redukuje to ryzyko - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,604 proc. (-0,7 pb), a niemieckich -0,487 proc. (-1,1 pb).

piątek piątek czwartek 16.22 9.53 15.27 EUR/PLN 4,5262 4,536 4,5368 USD/PLN 4,1595 4,1883 4,1699 CHF/PLN 4,3029 4,3120 4,3150 EUR/USD 1,0882 1,0831 1,088 PS0422 0,61 0,61 0,61 DS0725 1,02 1,00 1,00 DS1029 1,41 1,35 1,34

(PAP Biznes)