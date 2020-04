Lotnisko Chopina obsłużyło 0,51 mln pasażerów w marcu, o 61,7% mniej r: r



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Na Lotnisku Chopina w Warszawie obsłużono 513 tys. osób w marcu 2020 r., podał port. Jest to o 61,7% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Od początku 2020 w ruchu międzynarodowym obsłużono 2,8 mln osób (spadek o 15,4%), zaś w krajowym około 313,5 tys. (spadek o prawie 20%). Natomiast z ruchu tradycyjnego skorzystało 2,614 mln pasażerów (spadek o 16%), z niskokosztowego 502 tys. (spadek o 16,5%), a z czarterowego 310 tys. (wzrost o 5,6%). Większość pasażerów (56,7%) podróżowało w strefie Schengen, a 43,3% wybrało destynacje do krajów Non-Schengen. Duży wpływ na marcowy wynik miała akcja #LOTdoDomu, w ramach której tysiące Polaków wróciło do kraju" - czytamy w komunikacie.

W pierwszym kwartale przewóz ładunków na pokładach wszystkich statków powietrznych wyniósł 22,25 tys. ton. Jest to wzrost o 3,7% r/r. Wpływ na to miała niewątpliwie obecna sytuacja epidemiczna i transport do Polski niezbędnych materiałów dla służby zdrowia w ramach akcji #CargoDlaPolski. Natomiast przewóz poczty na pokładach wszystkich statków powietrznych wyniósł 2,84 tys. ton. Spadek o 25,1% był podyktowany znacznie mniejszą liczbą realizowanych przesyłek, podano także.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2018 r. port obsłużył 15,76 mln pasażerów, tj. o 12,7% więcej niż rok wcześniej. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

(ISBnews)