Vivid Games: Qubic Games: Sprzedano ok. 115 tys. sztuk Pocket Mini Golf na Switch



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Sprzedaż gry "Pocket Mini Golf" na konsoli Nintendo Switch przekroczyła 115 tys. kopii w ciągu miesiąca od premiery w Ameryce Północnej i Europie, podały Vivid Games i Qubic Games we wspólnym komunikacie. Gra na licencji Vivid Games jest dotychczas najszybciej sprzedającym się tytułem wydanym przez QubicGames na platformie Nintendo Switch, a przychody ze sprzedaży gry przekroczyły 12-krotność poniesionych kosztów produkcji gry w wersji na platformę Nintendo.

"Pocket Mini Golf" od kilku tygodni jest niezmiennie w TOP 15 najczęściej kupowanych gier w sklepie eShop na konsoli Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii, podano.

"Liczba sprzedanych sztuk wczoraj na koniec dnia przekroczyła 115 000, co przekłada się na najlepszy debiut gry QubicGames na platformie Nintendo Switch zarówno pod względem ilościowym, przychodowym, jak i zysku ze sprzedaży wygenerowanego przez grę w pierwszym miesiącu sprzedaży" - powiedział prezes QubicGames Jakub Pieczykolan, cytowany w komunikacie.

Obecnie spółka kończy prace nad japońską wersją gry oraz rozpoczęła prace nad dodatkową zawartością w postaci płatnego DLC. Pozwoli to na dalszą monetyzację tytułu.

"W przeciągu roku od premiery sprzedaż 'Pocket Mini Golf' na platformie Nintendo Switch powinna osiągnąć ponad 500 000 sztuk, czyli ponad dwa razy więcej niż jakikolwiek tytuł QubicGames uzyskał w pierwszych 12 miesiącach sprzedaży do tej pory. W połączeniu z płatnym DLC daje to bardzo duży potencjał przychodowy przy niewielkich kosztach dalszego rozwoju projektu" - dodał Pieczykolan.

Dotychczas QubicGames wydał trzy gry studia Vivid Games, przypomniano.

"Decyzja wydania naszych gier na Nintendo Switch we współpracy z QubicGames była bardzo dobrym wyborem. Dotychczas na Switcha trafiły trzy tytuły, a do końca 2020 roku na rynku powinno pojawić się kolejnych 10 produkcji, m.in. 'Gravity Rider Zero', 'Mayhem Combat', 'Real Boxing 2' oraz 'Calm Colors'. Już teraz myślimy o rozszerzeniu współpracy" - zapowiedział prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny.

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)