Jak wyliczyła Agencja, łącznie zakontraktowanych zostało 103 mln maseczek medycznych oraz 33 mln masek z filtrami. ARM zamówiła tez blisko 60 mln sztuk rękawic ochronnych, 6,6 mln okularów, gogli ochronnych i przyłbic oraz 3,5 mln kombinezonów.

Dotychczas dostarczono do placówek medycznych już blisko 30 mln maseczek trójwarstwowych, ponad 11 mln rękawiczek lateksowych, blisko 2 mln płynów dezynfekcyjnych oraz blisko milion kombinezonów i fartuchów. Codziennie rozwozi je ponad 20 samochodów ciężarowych, które dotychczas obsłużyły niemal 2,5 tys. przesyłek - podała też Agencja.

„Polacy starają się jak najtaniej ściągnąć jak najlepszy sprzęt, ale staramy się też o produkcję krajową. Przyłbice produkują w większości producenci krajowi. Z Europy Zachodniej przyciągamy transporty linii technologicznych, żebyśmy mogli w Polsce produkować gogle, przyłbice, maseczki, kombinezony, wszelki sprzęt potrzebny do zabezpieczenia służb medycznych i służb, które pomagają zarządzać sytuacją” – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej.

Jak podkreśliła Agencja, sprowadzany do Polski sprzęt to materiały najwyższej jakości o potwierdzonych certyfikatach oraz badaniach jakości. Dystrybucja środków ochrony to gigantyczne przedsięwzięcie logistyczne. Ze względu na zapotrzebowanie została zbudowana wyjątkowa na skalę światową struktura logistyczna. Do zarządzanych przez agencję magazynów w Chinach trafiają produkty prosto od producentów, przechodzą odprawy i są przygotowywane do transportu, ustanowionym mostem powietrznym.

„Żaden kraj nie był przygotowany na dzisiejszą sytuację, ale dzięki sprawnej współpracy wszystkich zaangażowanych instytucji możliwe jest skuteczne dostarczanie materiałów ochronnych i medycznych na pierwszą linię frontu – do szpitali, domów opieki, placówek służby zdrowia. Współpracujemy ze Spółkami Skarbu Państwa – Orlen, Lotos, KGHM kupują sprzęt medyczny, Agencja Rozwoju Przemysłu koordynuje logistykę i odpowiada za produkcję krajową, LOT swoimi samolotami transportuje towar do Polski, a wojsko i Poczta Polska odpowiadają za dostawy. Korzystamy również ze wsparcia korpusu dyplomatycznego, administracji rządowej, wojewodów” – zapewnił prezes ARM Michał Kuczmierowski.

Jak dodał, do końca kwietnia za pośrednictwem 78 połączeń lotniczych ARM sprowadzi blisko 11 tys. m sześc. towarów .Cała dystrybucja materiałów odbywa się przez struktury ARM oraz wojewodów – przy wsparciu wojsk logistycznych, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Poczty Polskiej przesyłki docierają do ponad 600 placówek medycznych w całej Polsce - zaznaczył.(PAP)