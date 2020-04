Daniel Obajtek został powołany na prezesa PKN Orlen na nową kadencję



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Daniela Obajtka na prezesa w okresie nowej wspólnej kadencji zarządu, podała spółka.

"Minister Aktywów Państwowych działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji spółki należących do skarbu państwa, powołał w skład zarządu spółki pana Daniela Obajtka na nową wspólną kadencję zarządu rozpoczynającą się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji zarządu spółki, czyli po dniu odbycia się zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok" - czytamy w komunikacie.

Następnie rada nadzorcza spółki powierzyła Danielowi Obajtkowi funkcję prezesa PKN Orlen w okresie nowej wspólnej kadencji zarządu.

Daniel Obajtek jest prezesem i dyrektorem generalnym PKN Orlen od 6 lutego 2018 r. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 r., pełnił funkcję prezesa Energi. W latach 2016-2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od lipca 2016 r. do lutego 2018 r. był członkiem rady nadzorczej spółki Lotos Biopaliwa.

Daniel Obajtek jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego, podano także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)