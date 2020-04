Spółka zależna od MCI sprzedała wszystkie akcje tureckiej spółki Indeks



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Alfanor 13131 AS spółka zależna od subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. sprzedała 3 125 000 akcji spółki Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş z siedzibą w Istanbule, podał MCI Capital.

"MCI Capital informuje, że Alfanor 13131 AS spółka zależna od subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ, dokonała zbycia wszystkich - 3 125 000 akcji spółki Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş, z siedzibą w Istanbule. Cena zbycia akcji ustalona została na poziomie 9,10 TRY (turecka lira = 0,5982 zł) za akcję, łącznie 28 437 500 TRY" - czytamy w komunikacie.

Spółka Alfanor 13131 AS jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym to subfunduszu Spółka posiada 99,22% certyfikatów inwestycyjnych, podano także.

"Indeks jest największym dystrybutorem IT w Turcji. Od 2004 roku Indeks jest notowany na giełdzie w Istanbule (Istanbul Stock Exchange). Po zbyciu ww. akcji Indeks, spółka Alfanor 13131 AS nie posiada akcji w kapitale zakładowym Indeks" - czytamy także.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.

(ISBnews)