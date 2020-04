Syndyk Elektrobudowy dopuścił Zarmen do badania sytuacji spółki



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Syndyk masy upadłości Elektrobudowy umożliwi zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa spółki, podała Elektrobudowa w upadłości.

"Syndyk masy upadłości Elektrobudowa SA w upadłości informuje, że w związku z zaproszeniem do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia przedsiębiorstwa spółki bądź jej zorganizowanej części, w dniu 23 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o zamiarze umożliwienia spółce Zarmen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zapoznania się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa emitenta" - czytamy w komunikacie.

We wrześniu 2019 r. Zarmen odstąpił od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania w drodze emisji akcji serii F i pozyskania inwestora dla Elektrobudowy. Na początku sierpnia 2019 r. Zarmen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Elektrobudową.

24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

