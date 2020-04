Ovostar zwiększył produkcję jaj r: r do 392 mln sztuk w I kw. 2020



Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Ovostar Union zwiększył produkcję jaj do 392 mln sztuk w I kw. 2020 r. z 384 mln rok wcześniej, podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach spadł do 241 mln sztuk z 335 mln rok wcześniej.

"Sprzedaż eksportowa jaj w skorupkach wyniosła 81 mln sztuk (I kw. 2019: 186 mln), co stanowi 34% całkowitej liczby jaj sprzedanych w I kw. 2020 r. (I kw. 2019: 56%)" - czytamy w komunikacie.

Na 31 marca 2020 r. całkowite stado spółki wynosiło 7,96 mln sztuk wobec 7,86 mln rok wcześniej. Stado niosek spadło do 6,5 mln sztuk wobec 6,67 mln sztuk rok w I kw. 2019 r.

Średnia jednostkowa cena sprzedaży jaj spadła o 15% r/r i wyniosła 0,059 USD/szt.

"Ilość jaj przetworzonych w I kwartale 2020 roku wzrosła o 7% r/r i osiągnęła 152 mln (I kw. 2019: 142 mln). Spółka wyprodukowała 837 ton suchych produktów jajecznych i 3 783 tony płynnych produktów jajecznych (I kw. 2019 r.: odpowiednio 735 ton i 3 557 ton). Ilość sprzedanych suchych produktów jajecznych wyniosła 909 ton (I kw. 2019 r.: 532 tony), z czego 729 ton, czyli 80%, wyeksportowano (I kw. 2019 r.: 373 tony, 70%). Wielkość sprzedaży płynnych produktów jajecznych wyniosła 3 616 ton (I kw. 2019 r.: 3 498 ton), z czego sprzedaż eksportowa wyniosła 1 656 ton, czyli 46% (I kw. 2019 r.: 1 636 ton, czyli 47%)" - czytamy dalej.

Średnia cena suchych produktów jajecznych spadła o 12% r/r do 4,07 USD/kg (I kw. 2019: 4,63 USD/kg); średnia cena płynnych produktów jajecznych spadła o 4% r/r do 1,4 USD/kg (I kw. 2019: 1,46 USD/kg).

"Początek roku przyniósł szereg zagrożeń i wyzwań na poziomie globalnym. Branże na całym świecie dostosowują obecnie swoje modele biznesowe, aby złagodzić ryzyko związane z pandemią COVID-19. Spółka podjęła wszelkie możliwe działania, aby utrzymać swój regularny tryb działania, pomimo bezprecedensowych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w naszych zakładach produkcyjnych. Nie miało to wpływu na cykl produkcyjny i łańcuchy dostaw, co zaowocowało solidnymi wynikami operacyjnymi w kwartale" - skomentował prezes Ovostar Borys Bielikov, cytowany w materiale.

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

