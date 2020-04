Włoski wycieczkowiec przechodzi obecnie remont w porcie w Nagasaki. Wykonuje go firma Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Po wykryciu pierwszych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 zapadła decyzja o objęciu testami całej 623-osobowej załogi. Badania te jeszcze trwają.

W czwartek testy przeprowadzono u 127 osób, wykazały one, że 48 członków załogi jest zakażonych. W piątek testom poddano kolejnych 208 osób, z czego wyniki negatywne odnotowano u 164 osób, a jeden test wymaga powtórzenia. Rezultaty pozytywne - wskazujące na obecność SARS-CoV-2 w organizmie - potwierdzono w wypadku 43 osób.

Wszyscy członkowie załogi - i zakażeni, i zdrowi - nadal pozostają na wycieczkowcu. Tylko jedna osoba w ciężkim stanie została przewieziona do miejscowego szpitala.

Na pokładzie wycieczkowca Costa Atlantica nie ma pasażerów. Japońskie władze nie podały, jakiej narodowości są zakażeni członkowie załogi. Obiecały jednak, że ci, u których nie potwierdzono obecności SARS-CoV-2, zostaną odesłani do swych krajów ojczystych. Taką deklarację złożył w piątek minister zdrowia, pracy i dobrobytu Katsunobu Kato.

Minister powiadomił też, że jego resort nie przewiduje przeprowadzania testów na dwóch innych wycieczkowcach, które zacumowały w pobliżu włoskiego statku, ponieważ "żaden z członków ich załóg nie zdradza symptomów, które by do tego skłaniały".

Liczba potwierdzonych w Japonii przypadków koronawirusa osiągnęła 13 141. Z powodu Covid-19 w Japonii zmarło w sumie 341 osób - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia.

W ocenie ekspertów rzeczywista liczba zakażonych może być jednak wyższa, niż pokazują to rządowe statystyki. Aby uzyskać rzeczywisty obraz, konieczne byłyby zakrojone na szeroką skalę testy - twierdzą. Zgodnie ze strategią japońskiego resortu zdrowia badaniami obejmowano dotąd tylko określone grupy. Wraz ze wzrostem zakażeń, notowanym w ostatnich tygodniach, takie podejście wydaje się już dziś niewystarczające - podkreśla agencja Reutera.

W Japonii obowiązuje obecnie stan wyjątkowy, a rząd apeluje do mieszkańców o ograniczenie kontaktów międzyludzkich o 80 proc., by powstrzymać szerzenie się wirusa. Władze wzywają do pozostawania w domach i zachęcają firmy do wstrzymywania działalności.

Zgodnie z pierwotnym planem stan wyjątkowy będzie obowiązywał do 6 maja. Po konsultacji z ekspertami rząd zdecyduje, czy będzie on przedłużony – oświadczył w czwartek szef kancelarii japońskiego rządu Yoshihide Suga.

