Wielton od 27 IV stopniowo wznowi produkcję w Wielkiej Brytanii



Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Wielton podjął decyzję o wznowieniu - po miesięcznym przestoju - produkcji w swojej spółce zależnej Lawrence David w Wielkiej Brytanii od 27 kwietnia br., podała spółka.



"Proces wznowienia produkcji będzie miał charakter postępujący wynikający z dostosowania organizacji pracy załogi do wymogów sanitarnych oraz wprowadzenia niezbędnych procedur bezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie.

W początkowym okresie produkcja odbywać się będzie z wykorzystaniem ograniczonej liczby personelu. Dalsze stopniowe zwiększenie produkcji planowane jest na moment zniesienia rządowych ograniczeń, wyjaśniono.

"Na początku tygodnia informowaliśmy o stopniowym wznowieniu produkcji przez Fruehauf. Dzisiaj podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zakładu produkcyjnego w Wielkiej Brytanii. Zważywszy na poziom portfela zamówień Lawrence David jest to również dobra informacja dla wieluńskiego zakładu, który dostarcza podwozia do naszej brytyjskiej spółki. Jeśli okoliczności będą sprzyjające, to wkrótce będą warunki do wznowienia produkcji w Polsce" - powiedział prezes Mariusz Golec, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie Lawrence David prowadzi również działania w celu uzyskania dostępnego wsparcia rządowego, zaznaczył Wielton.

"Z uwagi na dynamiczną sytuację istnieje ryzyko zmiany terminów lub zakresu realizacji procesu wznowienia produkcji. W razie zaistnienia takich okoliczności zarząd spółki będzie informował o tym w odrębnym raporcie bieżącym" - zastrzeżono również.

Brytyjska spółka wchodząca w skład Grupy Wielton czasowo wstrzymała produkcję 27 marca br. Decyzja podyktowana była troską o zdrowie pracowników spółki, a także postępującą absencją w zakładzie produkcyjnym (spowodowaną w szczególności licznymi obowiązkowymi kwarantanny), co przekładało się na zakłócenie w łańcuchu dostaw, przypomniano.

20 kwietnia Wielton poinformował o stopniowym wznawianiu produkcji we francuskiej spółce zależnej Fruehauf SAS, również od 27 kwietnia.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)