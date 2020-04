CCC przyspieszy wydatki, aby później uzyskiwać 200 mln zł: r dodatk. oszczędności



Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - CCC szacuje wydatki gotówkowe na 150-160 mln zł w ciągu najbliższych 2 lat i liczy, że docelowo pozwolą one na zmniejszenie wydatków w późniejszym okresie o ok. 200 mln zł rocznie, poinformował prezes Marcin Czyczerski.

"Nasze szacowane wydatki gotówkowe to 150-160 mln zł w okresie do 2 lat. To są środki, które i tak mieliśmy wydać, ale w obecnej sytuacji my to przyspieszamy. W zamian otrzymamy około 200 mln zł rocznie, które mniej będziemy wydawać w kolejnych latach" - powiedział Czyczerski podczas telekonferencji.

Według niego, aby otrzymać pełny obraz oszczędności, jakie wdraża spółka, należy również uwzględnić redukcje w innych obszarach. Spółka szacuje, że osiągnie oszczędności do końca 2020 roku wynoszące około 100 mln zł na optymalizacji zatrudnienia (obniżenie wymiaru etatu pracowników, dostosowanie etatyzacji do skali działalności czy wygaszaniu kończących się umów). Z kolei oszczędności w takich obszarach, jak: IT (insourcing rozwoju systemów), redukcje w administracji, marketing i sponsoring czy optymalizacji logistyki mają wynieść 50-60 mln zł do końca roku. Spółka będzie również zmierzała do renegocjacji czynszów.

Prezes zawrócił uwagę, że spółka posiada jeszcze rezerwy restrukturyzacyjne wśród, których są m.in.: finalizacja obecności na rynku niemieckim, w tym dokończenie zamknięć sklepów CCC, zamknięcia sklepów w Austrii, Szwajcarii, Polsce i innych krajach CEE czy zamknięcie aktywności sponsoringu sportowego zakontraktowanego na lata 2020-2021.

Wiceprezes Karol Półtorak poinformował, że spółka ma opracowany również plan na ewentualne pojawienie się jesienią drugiej fali pandemii.

"Jesteśmy gotowi z jeszcze większymi oszczędnościami, jeżeli pojawi się druga fala zachorowań. Uważamy jednak, że w odróżnieniu do obecnej sytuacji nasze służby medyczne będą lepiej przygotowane i z pewnością nie będzie takiego zaskoczenia, z którym mieliśmy wcześniej do czynienia" - dodał Półtorak.

Według Czyczerskiego, CCC jest przygotowane do otwarć galerii handlowych.

"Można powiedzieć, że ten termin 18 maja zbiegł się z naszymi wcześniejszymi prognozami i patrząc na to wszystko, co teraz zrealizowaliśmy, to jesteśmy bardzo dobrze przygotowani" - dodał prezes.

W jego opinii, zapewne będzie potrzebna w Polsce tarcza 3.0 uwzględniająca okres po pandemii.

"Pewnie należy rozważyć możliwość otwarć sklepów w niedziele, aby branża mogła szybciej nadrobić straty i być może czynsze powinny być niższe. Liczymy na więcej i, oczywiście, korzystamy z tego co do tej pory się już pojawiło" - powiedział Czyczerski.

Według niego, w tym roku spółka przede wszystkim chce zawalczyć o płynność i stabilność działania organizacji, a pod względem wynikowym i rentowności nikogo raczej nie zaskoczy. "W tym czasie jaki mamy chcemy "posprzątać" co jest do "posprzątania", aby osiągać lepsze wyniki w kolejnych kwartałach" - dodał prezes.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

