"Od kilku tygodni kupujemy środki ochrony i sprzęt dla mazowieckich szpitali. Niestety, na krajowym rynku brakuje tego typu środków, a zapotrzebowanie jest ciągle bardzo duże, stąd nasza decyzja o sprowadzeniu dużego transportu" - wyjaśnił marszałek Adam Struzik.

Jak podał urząd, dzięki temu transportowi do mazowieckich szpitali już niebawem trafi kolejna partia maseczek, gogli czy rękawiczek.

Jest to pierwsza z dwóch planowanych dostaw. W ramach całego transportu na Mazowsze dotrze: 3 mln maseczek ochronnych, 1 mln medycznych rękawiczek ochronnych, 30 tys. gogli, 30 tys. przyłbic medycznych oraz 640 termometrów do zdalnego pomiaru temperatury ciała. Koszt zamówienia to ponad 16 mln zł.

"Pod względem logistyki realizacja tego zamówienia była olbrzymim wyzwaniem, ale dzięki bardzo dobrej współpracy z LOT Cargo udało nam się wszystko sprawnie zorganizować. Dlatego serdecznie dziękuję za współpracę zarówno Ambasadorowi Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak i LOT Cargo" - dodał Struzik.

Zakupy są elementem realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020. W sumie na ten cel Mazowsze przeznaczyło 150 mln zł z UE.

Urząd przypomniał także, że do tej pory w ramach unijnego projektu władzom województwa udało się zamówić (umowy podpisane i w trakcie realizacji) dla mazowieckich placówek służby zdrowia m.in. ponad 2 mln rękawiczek, ponad 4,2 mln maseczek, 145 tys. sztuk płynów dezynfekujących oraz ponad 277 tys. kombinezonów i fartuchów.

Poza środkami ochrony osobistej to także m.in. 1 090 termometrów bezdotykowych, 700 pulsoksymetrów, 708 aparatów do mierzenia ciśnienia, 169 kardiomonitorów, 120 łóżek do intensywnego nadzoru, 64 urządzenia do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania czy 70 respiratorów (stacjonarne i mobilne). Część z nich trafiła już do mazowieckich szpitali, a kolejne dostawy są w drodze. (PAP)