Mex Polska zdecydował o zawieszeniu polityki dywidendowej względem 2019 r.



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Mex Polska zdecydował o zawieszeniu stosowanej w spółce polityki dywidendowej w odniesieniu do roku 2019, tj. do dywidendy wypłaconej w roku 2020, podała spółka.

"Dotychczas realizując przyjętą politykę dywidendową [...] Mex Polska S.A. wypłacał akcjonariuszom dywidendę z zysku za dany rok obrotowy. Powyższa decyzja związana jest z aktualną sytuacją wywołaną pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2, której skutki są trudne do przewidzenia dla sytuacji gospodarczej kraju oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej emitenta. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie emitenta" - czytamy w komunikacie.

Mex Polska S.A. wraz ze spółkami powiązanymi organizacyjnie i kapitałowo tworzą grupę kapitałową, która zarządza działającymi lokalami gastronomicznymi grupy, rozwija sieć posiadanych placówek zarówno ze środków własnych grupy jak i poprzez udzielanie franczyzy na posiadane w swoim portfelu koncepty gastronomiczne zewnętrznym inwestorom. Grupa posiada w swoim portfelu i rozwija koncepty gastronomiczne: Pijalnia Wódki i Piwa, The Mexican, PanKejk i Prosty Temat. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

