Cyfrowy Polsat ma umowę wydłużającą termin spłaty kredytów do 30 IX 2024 r.



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat zawarł z UniCredit Bank AG, London Branch trzecią umowę zmieniającą do umowy kredytów z 21 września 2015 r., podała spółka. Umowa zmieniająca wprowadziła nową datę ostatecznej spłaty kredytów - 30 września 2024 r.

Umowa kredytów przewidywała udzielenie kredytu terminowego do maksymalnej kwoty w wysokości 11,5 mld zł oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty w wysokości 1 mld zł, podano.

"Trzecia umowa zmieniająca i konsolidująca wprowadziła m.in. następujące zmiany:

(i) zmianę daty ostatecznej spłaty kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego (innego niż jakikolwiek dodatkowy kredyt terminowy i dodatkowy kredyt rewolwingowy na dzień 30 września 2024 r.;

(ii) zmianę harmonogramu spłaty kredytu terminowego w ten sposób, iż w spłaty pierwotnie zaplanowane na 30 czerwca 2020 roku, 30 września 2020 roku, 31 grudnia 2020 roku oraz 31 marca 2021 roku zostaną wstrzymane, natomiast począwszy od 30 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2024 roku spółka oraz Polkomtel sp. z o.o. będą łącznie dokonywały równych co do kwot kwartalnych spłat w kwocie 200 000 000 zł każdorazowo;

(iii) zmiany związane z implementacją Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej numer 16 (MSSF 16), w szczególności odpowiednie podwyższenie poziomu wybranych wskaźników finansowych o 0,3:1 (m.in. na potrzeby określenia pułapu określającego możliwość wypłaty dywidendy, pułapów warunkujących zmianę marży przy zachowaniu nominalnych poziomów marży na niezmienionym poziomie, czy obowiązku ustanawiania zabezpieczeń) oraz dostosowanie odpowiednich definicji na potrzeby obliczania wskaźników finansowych, w szczególności podniesienie maksymalnego dopuszczalnego poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA do 4,5:1, maksymalnego dopuszczalnego poziomu wskaźnika skonsolidowanego zabezpieczonego długu netto do skonsolidowanej EBITDA do 3,8:1 oraz obniżenie minimalnego dopuszczalnego poziomu wskaźnika pokrycia obsługi długu do 1,1:1" - czytamy w komunikacie.

W celu odzwierciedlenia zmian do umowy kredytów przewidzianych w projekcie trzeciej umowy zmieniającej i konsolidującej, w dniu 27 kwietnia 2020 r. między spółką, działającą jako agent podmiotów zobowiązanych oraz UniCredit Bank AG, London Branch, działającym jako agent stron finansowania została zawarta pierwsza umowa zmieniająca do aktu przystąpienia do umowy kredytów w zakresie dodatkowego kredytu zawartego w dniu 27 listopada 2019 r. obejmująca, między innymi, następujące zmiany:

(i) zmianę daty ostatecznej spłaty dodatkowego kredytu terminowego przewidzianego w akcie przystąpienia na dzień 31 marca 2025 r.; oraz

(ii) w związku z implementacją MSSF 16 - zmianę poziomów wskaźnika całkowitego zadłużenia finansowego, od którego uzależniony jest poziom marży dla dodatkowego kredytu terminowego.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)