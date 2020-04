Przedłużenie dni wolnych, które miały obowiązywać do 30 kwietnia, zapowiadały wcześniej media. W pierwszej dekadzie maja przypada w Rosji kilka dni wolnych (w związku ze świętami 1 i 9 maja) i trzy dni robocze (od 6 do 8 maja). Na spotkaniu z szefami regionów Rosji i członkami rządu Putin polecił, by te trzy dni również były wolne od pracy, przy utrzymaniu pensji. Nadal mają obowiązywać zarządzone w poszczególnych regionach środki profilaktyki.

Rosyjski prezydent ocenił, że w kraju udało się zahamować rozprzestrzenianie się epidemii i liczba wykrywanych codziennie nowych przypadków koronawirusa względnie się ustabilizowała. Niemniej - ostrzegł - sytuacja pozostaje "bardzo trudna" i szczyt epidemii jeszcze nie nastąpił. "Jesteśmy przed nowym, bodajże najbardziej napiętym etapem walki z epidemią. Zagrożenie, śmiertelne niebezpieczeństwo wirusa utrzymuje się i to może dotyczyć każdego" - oświadczył.

Ocenił, że sytuacja w poszczególnych regionach Federacji Rosyjskiej jest zróżnicowana. Zagrożenie koronawirusem nie zniknie wszędzie i nie nastąpi to od razu, tak więc znoszenie ograniczeń nie będzie jednoczesne - dodał, podkreślając: "przed nami skomplikowana i trudna droga".

Zalecił opracowanie do 5 maja kryteriów stopniowego rezygnowania z ograniczeń, tak by regiony Rosji miały tydzień - do 12 maja - na przygotowanie się do tego procesu. Dopuścił ewentualność, że w niektórych częściach kraju utrzymanie restrykcji nadal będzie konieczne.

Putin przyznał, że epidemia koronawirusa mocno uderzyła w gospodarkę i przedsiębiorstwa. Zalecił opracowanie kolejnego pakietu wsparcia dla biznesu i przygotowanie ogólnokrajowego planu działań na rzecz normalizacji życia gospodarczego i odbudowania dochodów ludności i wzrostu gospodarki.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin ocenił na spotkaniu, że w Moskwie i regionie moskiewskim należy utrzymać dotychczasowe restrykcyjne wymogi samoizolacji.

Jak poinformowała szefowa państwowego urzędu sanitarnego Rospotriebnadzor Anna Popowa, około 45 proc. Rosjan zakażonych koronawirusem nie ma objawów choroby. Około 40 proc. chorych zakaziło się poprzez bliskie kontakty wewnątrz rodzin. Jedynie 5 proc. pacjentów z koronawirusem zapadło na ciężkie zapalenie płuc; liczbę przypadków śmiertelnych Covid-19 w Rosji Popowa oszacowała na nie więcej niż 1 procent.

Jak poinformował we wtorek sztab rządowy, w Rosji w ciągu ostatniej doby wykryto 6411 nowych zakażeń, co jest najwyższym dotąd dobowym wskaźnikiem. Liczba zakażeń w Rosji wynosi teraz 93558. Zmarły w ciągu ostatniej doby 72 osoby i łączna liczba przypadków śmiertelnych Covid-19 sięgnęła 867.

>>> Polecamy: