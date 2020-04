Zarząd Getin Noble Bank powołany na kolejną kadencję



Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Getin Noble Bank powołała zarząd w składzie prezes Artur Klimczak na kolejną kadencję, podała spółka. Marcin Romanowski, który nie wyraził intencji powołania do zarządu banku na kolejną kadencję będzie pełnił swoją funkcję członka zarządu do dnia 8 maja 2020 r.

"Getin Noble Bank informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2020 r. rada nadzorcza banku podjęła uchwałę o powołaniu do składu zarządu banku:

1. Pana Artura Klimczaka jako prezesa zarządu,

2. Pana Karola Karolkiewicza jako członka zarządu,

3. Pana Macieja Kleczkiewicza jako członka zarządu,

4. Panią Maję Stankowską jako członka zarządu

5. Pana Tomasza Misiaka jako członka zarządu,

6. Pana Wojciecha Tomasika jako członka zarządu.

Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji na trzyletnią łączną kadencję rozpoczynającą się od dnia 9 maja 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)