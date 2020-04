Prezes Unimotu: Na dzisiaj nie ma przesłanek, by nie wypłacać dywidendy



Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Unimot nie widzi na tę chwilę przesłanek do tego, żeby nie wypłacić dywidendy z zysku za 2019 rok, poinformował prezes Adam Sikorski. Zarząd rekomendował wcześniej akcjonariuszom przeznaczenie 16,15 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. 1,97 zł na akcję.

"Na dzień dzisiejszy nie ma przesłanek do tego, żeby nie wypłacać dywidendy. Oczywiście, będziemy uważnie monitorować sytuację do czasu walnego zgromadzenia spółki, ale jeśli nie będzie drastycznych, negatywnych zmian na rynku, a stopniowe znoszenie obostrzeń sugeruje, że sytuacja raczej powinna się poprawiać, to dywidenda zostanie wypłacona zgodnie z planem" - powiedział Sikorski w trakcie telekonferencji.

Pod koniec marca br. zarząd Unimotu zarekomendował akcjonariuszom, aby z 53,2 mln zł jednostkowego zysku netto za 2019 rok na dywidendę przeznaczyć 16,15 mln zł, czyli 1,97 zł na każdą akcję.

Walne zgromadzenie Unimotu, które podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie, zwołane zostało na 3 czerwca br.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)