Atal wprowadził do oferty 366 lokali w ramach projektu Atal City Square



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Atal rozpoczął sprzedaż kolejnego wrocławskiego projektu - Atal City Square, podała spółka. Projekt składa się z części mieszkalnej z 232 mieszkaniami oraz aparthotelowej ze 124 lokalami inwestycyjnymi. Dodatkowo na parterze budynków znajdzie się 10 lokali usługowych. Planowany termin oddania do użytkowania inwestycji Atal City Square to III kwartał 2022 roku.

Cena za m2 w części mieszkalnej zaczyna się od 9 000 zł brutto w stanie deweloperskim, a w części aparthotelowej od 11 000 zł brutto z wykończeniem pod klucz. Projekt osiedla przewiduje także rewitalizację zabytkowego budynku znajdującego się na terenie inwestycji, podano.

"Pierwsza część osiedla Atal City Square składa się z dwóch ośmiopiętrowych budynków, w których zaprojektowano mieszkania oraz apartamenty inwestycyjne. W części dedykowanej inwestorom zaprojektowano 124 lokale o metrażach od 19,28 do 39,08 m2 oraz układach jedno- i dwupokojowych, które pozwolą stworzyć atrakcyjną i dochodową ofertę wynajmu. Istnieje możliwość zakupu nieruchomości na firmę z odliczeniem VAT. Cześć mieszkalna oferuje 232 funkcjonalne i zaprojektowane z myślą o wygodzie przyszłych lokatorów mieszkania o powierzchni od 25,76 do 131,14 m2 i układach od 1 do 5 pokoi. Do każdego z nich przynależeć będzie ogródek - na parterze - oraz balkon lub przestronny taras - na wyższych kondygnacjach. Na terenie kompleksu powstanie także 10 lokali usługowych" - czytamy w komunikacie.

Nabywcy będą mieli możliwość przekazania opieki nad apartamentami operatorowi, który zadba o efektywne zarządzanie najmem krótko- i średnioterminowym, co przełoży się na maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji.

"Atal City Square to nie jedyna propozycja Atal na wrocławskim rynku. Deweloper oferuje lokale na kameralnym osiedlu Atal Oporów, które powstaje przy ul. Cesarzowickiej, w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych. W sprzedaży są także mieszkania na osiedlu Nowe Miasto Jagodno - inwestycja powstaje w południowej części miasta, u zbiegu ulic Asfaltowej i Buforowej. Dostępne są także mieszkania w wieloetapowym projekcie Nowe Miasto Różanka powstającym w północnej części miasta przy ul. Obornickiej, niedaleko Odry. Projekt tego osiedla obejmuje rewitalizację zabytkowego spichlerza i pozostałych zabudowań dawnego zespołu 'Młyna Różanka'. Na nabywców czekają także apartamenty inwestycyjne w Krakowskiej 37 - projekt powstaje w dzielnicy Krzyki z łatwym dostępem do centrum miasta" - przypomniano.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

