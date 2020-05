Źródło: PAP

Długi branży edukacyjnej wzrosły do ponad 50 mln zł; 86 proc. zaległości należy do jednoosobowych działalności gospodarczych – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Rekordzista, przedsiębiorca z Wielkopolski, ma do oddania blisko 800 tys. zł.