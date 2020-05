Jak napisała gazeta, w przyszłą niedzielę, 10 maja, brytyjski premier wygłosi orędzie do narodu, w którym przedstawi "mapę drogową" wychodzenia z ograniczeń wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii. Wcześniej ministrowie mają dokonać oceny badań pokazujących tempo rozprzestrzeniania się wirusa w Wielkiej Brytanii.

Jednym z dyskutowanych planów, które mają pomóc w ponownym otwarciu gospodarki, jest też zwrócenie się do firm o rutynowe badanie personelu pod kątem bezobjawowego zakażenia koronawirusem, aby śledzić jego rozprzestrzenianie się i izolować tych, którzy są zakażeni.

Jak twierdzą źródła rządowe, Johnson w oparciu o obecny, zmniejszony wskaźnik zakażeń, ma nadzieję, że będzie mógł poinformować nauczycieli z trzytygodniowym wyprzedzeniu o ponownym otwarciu szkół podstawowych 1 czerwca.

Jeśli otwarcie szkół podstawowych nie zwiększy zakażeń, w drugiej kolejności do nauki wrócą uczniowie szkół średnich. Wcześniejsze otwarcie szkół podstawowych podyktowane jest tym, że umożliwi to powrót do pracy większej ilości rodziców, którzy nie będą musieli pozostawać w domu w celu opieki nad dziećmi. (PAP)