Prezes Unimotu: Sprzedaż na stacjach paliw zmierza do sytuacji sprzed pandemii



Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Średnia sprzedaż paliw na stacjach Avia 30 kwietnia br. po raz pierwszy od wybuchu pandemii była wyższa niż w okresie referencyjnym sprzed wprowadzenia obostrzeń, poinformował ISBnews prezes Unimotu Adam Sikorski.

"W czwartek, 30 kwietnia, sprzedaż na stacjach Avia była o 23% wyższa niż na przełomie lutego i marca, w okresie sprzed wybuchu pandemii w naszym kraju i był to pierwszy taki dzień od momentu wprowadzenia obostrzeń. Wprawdzie w okresie weekendu majowego w dniach 1-3 maja sprzedaż powróciła do poziomu o ok. 20% niższego niż przed pandemią, a jednocześnie była o ok. 20% niższa niż rok wcześniej, ale i tak jest to bezwzględnie pozytywny sygnał, który świadczy o tym, że zmierzamy w dobrym kierunku" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

Zastrzegł, że baza lutowo-marcowa jest dość niska, ale cieszy trend wzrostowy, który był już zauważalny w kilku ostatnich dniach kwietnia.

"Choć wyskok w czwartek okazał się jednorazowy, prawdopodobnie związany z długim weekendem majowym, to w ubiegłym roku nie mieliśmy podobnej sytuacji, więc uważam, że jest to jeden z symptomów pokazujących, że życie powoli wraca do normy" - dodał Sikorski.

Jego zdaniem, świadczy o tym również wynik sprzedaży paliw na stacjach Avia w poniedziałek 4 maja, który był już jedynie o ok. 10% niższy niż przed pandemią.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)