29 kwietnia br. wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla zachodniej estakady przesyłowej LNG wraz z budynkiem podstacji elektrycznej – poinformowały w środę służby prasowe Gaz-Systemu.

Spółka Polskie LNG, należąca do Grupy Kapitałowej Gaz-System uzyskała dzięki temu prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, potrzebne do realizacji rozbudowy terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

"Mamy komplet decyzji, niezbędnych do wystąpienia o pozwolenia na budowę, dla projektu rozbudowy zarówno części morskiej, jak i lądowej terminalu" – powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes zarządu Polskie LNG Krzysztof Jackowski.

Rozbudowa ma na celu zwiększenie możliwości regazyfikacyjnych, niezawodności procesu technologicznego oraz rozwój wachlarza usług oferowanych przez terminal o załadunek LNG na statki różnej wielkości, w tym na bunkierki LNG.

Program rozbudowy terminalu LNG składa się z czterech komponentów. W części lądowej budowy trzeciego zbiornika oraz bocznicy kolejowej umożliwiającej przeładunek LNG na cysterny i kontenery ISO, w części morskiej budowy drugiego nabrzeża dla statków realizowanego wspólnie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Wydana decyzja lokalizacyjna obejmuje planowaną estakadę przyłączoną z jednej strony do nowego zbiornika, z drugiej do planowanego nabrzeża.

Polskie LNG jest na końcowym etapie postępowań przetargowych na wybór wykonawców dla tego zakresu prac. Trwa oczekiwanie na złożenie ofert ostatecznych od oferentów.

Realizacja tych zamierzeń nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale pozwoli także zaoferować klientom gazoportu szeroki wachlarz nowych usług na rozwijającym się dynamicznie rynku LNG – poinformował Gaz-System.

Rozbudowa jest objęta dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pierwszym etapem rozbudowy terminalu jest zwiększenie istniejącej instalacji o m.in. dodatkowe regazyfikatory SCV. Dzięki temu wzrośnie techniczna moc regazyfikacyjna obiektu o 50 procent tj. osiągnie poziom ok. 7,5 mld m sześciennych rocznie. Dla tego zadania spółka Polskie LNG otrzymała wszystkie wymagane prawem decyzje i posiada umowę na dostawę urządzeń oraz wykonanie robót budowlano-montażowych. Termin zakończenia tej inwestycji przypada na koniec 2021 r. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński