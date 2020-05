Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie, [...] uwzględniając wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego Ergis w przedmiocie żądania umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy wycofania akcji Ergis z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie postanawia niniejszym wycofać wszystkie akcje spółki, to jest łącznie 37 789 941 akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł każda [...] będące obecnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN PLEUFLM00017 z obrotu na rynku regulowanym" - czytamy w uchwale.

Akcjonariusze zobowiązali także zarząd do wykonania niniejszej uchwały, w tym wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego, z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym.

Wcześniej w grudniu Finergis Investments w porozumieniu z Markiem Górskim przeprowadzili przymusowy wykup 2 828 849 akcji, stanowiących 7,49% kapitału Ergisu po cenie 3,88 zł za jedną sztukę. W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergisu, ogłoszonego w październiku przez Finergis Investments oraz Marka Górskiego, 22 listopada 2019 roku zostały zawarte transakcje nabycia 17 254 934 akcji spółki na GPW. 1 października 2019 r.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews)