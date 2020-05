Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek w komunikacie kierowanym do pracodawców i przedsiębiorców opublikował zalecenia opracowane w związku ze stopniowym powrotem do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę, że niektóre środki bezpieczeństwa podjęte w zakładach pracy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa zostaną utrzymane. Ponadto możliwe, że w przypadku zwiększenia liczby zakażeń konieczne będzie ponowne wprowadzenie szerszych ograniczeń.

"Należy pamiętać, że w przypadku zmian w procesie pracy pracodawcy są zobowiązani skorygować ocenę ryzyka i uwzględnić w niej wszystkie nowe zagrożenia, również te dla zdrowia psychicznego" – przypomina PIP.

Inspekcja zaznacza, że udział pracowników i ich przedstawicieli w procesie weryfikacji oceny ryzyka jest bardzo ważny – szczególnie w obecnej sytuacji, gdy epidemia wywołana przez koronawirusa u większości grup zawodowych budzi uzasadniony lęk, stres, a także frustrację.

"Wiąże się z tym duża dawka negatywnych emocji, napięcia i niepewności. Niepokój i poczucie realnego niebezpieczeństwa, bo wirusa nie widać, a zarażać można bez objawów chorobowych, zwiększa stres całego zespołu pracowników. Taka negatywna sytuacja nie tylko ujemnie oddziałuje na kondycję psychofizyczną załogi, ale wpływa także na ich reakcje i zachowania podczas pracy" – podkreśla PIP.

Inspekcja wskazuje, że po aktualizacji oceny ryzyka kolejnym krokiem jest stworzenie planu działań, obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, pozwalające normalnie pracować i jednocześnie zapobiegać możliwości rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2.

PIP wymienia środki, które mogą minimalizować zagrożenia. Wskazuje na oddzielanie stanowisk pracy przegrodami, dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy oraz o półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp. Zaleca zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i liczby przerw oraz kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy. Inspekcja przypomina również m.in. o takich działaniach przeciwepidemicznych, jak zwiększenie częstości sprzątania pomieszczeń oraz zapewnienie środków do dezynfekcji.

PIP wskazuje, że przed wznowieniem pracy należy poinformować pracowników o wprowadzanych zmianach i przekazać im nowe procedury, a w razie potrzeby, zapewnić szkolenie, np. z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.

Inspekcja wskazuje, że w początkowym okresie przywracania funkcjonowania firmy dobrze jest wykonywać tylko kluczowe prace. Część prac można odłożyć na czas, kiedy ryzyko zachorowania będzie niższe. Jeśli to możliwe, należy świadczyć usługi zdalnie. W miarę możliwości trzeba minimalizować obecność osób postronnych.

Należy redukować, na ile to możliwe, kontakt fizyczny między pracownikami (np. podczas spotkań lub przerw) i odizolować pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania sami oraz tych, którzy nie potrzebują specjalistycznego sprzętu ani maszyn stacjonarnych. Przykładowo, w miarę możliwości, można zlecić im pracę w wolnym biurze, pokoju socjalnym, stołówce lub sali spotkań. Jeśli to możliwe, należy poprosić najbardziej narażonych pracowników, aby pracowali z domu (np. osoby starsze i cierpiące na choroby przewlekłe).

Przerwy na posiłki powinny być zorganizowane w taki sposób, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie np. w stołówce lub w pokoju socjalnym. Korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być zorganizowane w sposób uwzględniający harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji.

Należy zalecić pracownikom, aby pozostawiali swoje miejsca pracy w czystości. Kosze na śmieci powinny mieć worki foliowe, aby mogły być opróżniane bez kontaktu z zawartością.

Przy wejściu do zakładu pracy i w innych widocznych miejscach należy umieścić plakaty zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby, informujące o zasadach, które należy stosować podczas kasłania i kichania oraz o zasadach higieny rąk i wytyczne dotyczące korzystania z maseczek i rękawiczek, jeśli pracownicy muszą je nosić. PIP wskazuje, że dobrą praktyką, ograniczającą możliwość zainfekowania wirusem zakładu pracy, jest zastosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do biur i hal produkcyjnych.

Inspekcja dodaje, że pracownikom należy ułatwić korzystanie z transportu indywidualnego zamiast zbiorowego, np. poprzez udostępnienie miejsc parkingowych lub miejsca, w którym można bezpiecznie przechowywać np. rowery.

"Absencja znacznej liczby pracowników, nawet jeśli tylko tymczasowa, może utrudnić kontynuowanie działalności. Podczas, gdy dostępni pracownicy powinni być elastyczni, istotne jest, by nie znaleźli się oni w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Dodatkowe obciążenie pracą powinno być jak najmniejsze i nie trwać zbyt długo" – zwraca uwagę PIP.

Inspekcja przypomina, że należy przestrzegać przepisów w zakresie czasu pracy i okresów odpoczynku. W przypadku korzystania z personelu tymczasowego ważne jest, aby poinformować takich pracowników o zagrożeniach w pracy, a w razie potrzeby zapewnić im szkolenie.

PIP zwraca uwagę, że powrót do pracy mającej cechy pracy szczególnie niebezpiecznej, a także przy obsłudze maszyn i urządzeń, może stwarzać dodatkowe ryzyko wypadkowe, wynikające z przerwy w wykonywaniu codziennych czynności zawodowych i obsługowych. Przed rozpoczęciem pracy pracownikowi należy umożliwić przypomnienie sobie informacji kluczowych dla bezpieczeństwa, aby nie dochodziło do wypadków.

