Według badania, przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Banku, do obowiązku segregowania śmieci stosuje się w swoich domach 73,5 proc. Polaków. Najchętniej robią to mieszkańcy dużych miast, takich jak Gdańsk, Szczecin czy Bydgoszcz (97 proc.) oraz osoby ze średnim wykształceniem (77 proc.). Najmniej entuzjastycznie podchodzą do recyklingu ankietowani z wykształceniem wyższym (69 proc. osób z tej grupy nie segreguje odpadów) oraz osoby z małych miast do 50 tys. mieszkańców (66 proc.).

Drugą najbardziej popularną czynnością deklarowaną przez Polaków w kontekście zachowań proekologicznych jest oszczędzanie wody (40,7 proc.). W dalszej kolejności badani wskazywali na unikanie lub rezygnację z plastikowych opakowań (26,4 proc.). Co dziesiąty Polak stosuje natomiast ekologiczne rozwiązania do ogrzewania domu, rezygnując z opalania węglem.

"Wśród Polaków wzrasta świadomość ekologiczna. Jedynie nieco ponad 3 proc. badanych odpowiedziało, że na co dzień nie robi nic dla dobra środowiska" - wskazała, cytowana w czwartkowej informacji, Agnieszka Kociemska z Santander Consumer Banku.

Innym wskazanym przez ankietowanych działaniem proekologicznym jest korzystanie z energooszczędnych sprzętów elektronicznych. Używa ich prawie 40 proc. respondentów w wieku 18-29 lat oraz co czwarty senior powyżej 70. roku życia. Młodzi często zwracają też uwagę na pochodzenie produktów spożywczych. Niemal co trzeci ankietowany z tej grupy kupuje żywność z ekologicznych upraw i hodowli.

Z badania wynika też, że Polacy chętnie kupują produkty wielokrotnego użytku. Korzysta z nich prawie połowa 60-latków. Po artykuły wielorazowe sięgają również 30-latkowie (31 proc.) i 50-latkowie (22 proc.). Z kolei najtrudniej przekonać się do nich najmłodszym Polakom.

Badanie na zlecenie Santander Consumer Banku wykonał Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na początku marca 2020 roku, na reprezentatywnej próbie 1 tys. Polaków, metodą CATI. (PAP)

autor: Magdalena Jarco