Energa Obrót oddała do użytku 7 nowych stacji ładowania samochodów elektrycznych



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Energa Obrót - spółka zależna Energi - oddała do użytku siedem nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Łącznie w ramach sieci spółki działają już 43 tego typu obiekty, oferując 83 punktów ładowania, podała spółka.

"Nowe ładowarki pojawiły się na terenie Trójmiasta, a także w Jastarni, Pucku, Kosakowie i Płocku. Pięć z nich to standardowe stacje AC, a dwie (w Gdańsku i Pucku) - szybkiego ładowania DC" - czytamy w komunikacie.

Poszczególne stacje ładowania zlokalizowane są w miejscach mogących zapewnić jak największe zainteresowanie. Nowe urządzenia znajdują się m.in. przy obiektach branży hotelarskiej (np. Dom Zdrojowy w Jastarni, Marriott Resort&SPA w Sopocie), centrach handlowych (Galeria Arkadia w Pucku, Galeria Szperk w Kosakowie), kompleksach biurowych (Inopa i Torus w Gdańsku) oraz jednostkach samorządowych (Urząd Miasta Płocka).

"Spółka ma też w planach dalszy rozwój swojej sieci, a kolejne inwestycje są już w trakcie przygotowań. Oprócz tego, spółka Energa Oświetlenie planuje pilotażowe instalacje stacji ładowania na należących do siebie słupach oświetleniowych" - przypomniano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)