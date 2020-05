Orange Flex ma ponad 40 tys. użytkowników



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Liczba użytkowników aplikacji Orange Flex przekroczyła 40 tys., a wśród planów jest także uruchomienie Orange Flex dla biznesu, poinformował dyrektor marketingu rynku konsumenckiego Orange Polska Artur Stankiewicz. Nowa usługa została uruchomiona przez Orange Polska w maju 2019 r.

"Po roku od uruchomienia mamy ponad 40 tys. użytkowników. Najczęściej wybieranym podczas aktywacji planem jest oferta 30GB za 30 zł, a średnie zużycie klientów Flex to około 15GB miesięcznie, choć w kwietniu tego roku było to nawet 21GB. Średnio w kwietniu na treści wideo zużyli ponad 8 GB. Około 50% klientów jest spoza Orange" - powiedział Stankiewicz podczas wideokonferencji.

Jak wyjaśnił dyrektor, z chwilą startu w maju 2019 r. aplikacja Orange Flex udostępniła płatności tylko za pomocą karty płatniczej, ale w styczniu tego roku rozszerzono funkcjonalność o możliwość płacenia za pomocą BLIK-a i z takiej możliwości korzysta już połowa nowych użytkowników.

Stankiewicz dodał także, że Orange Flex nie jest jeszcze rentowny, biorąc pod uwagę inwestycje, jakie zostały zrealizowane w dział IT.

"Zakładamy, że w którymś momencie zainteresowanie będzie rosło wykładniczo, a na razie wszyscy się tego uczymy i obserwujemy, jakie przynosi efekty, a są one coraz bardziej obiecujące" - dodał dyrektor.

Stankiewicz zapowiedział także wprowadzenie kolejnych nowości w ramach Orange Flex.

"Będziemy na bieżąco reagowali na to, co nam podpowiadają klienci. Z dużych rzeczy, które planujemy wprowadzić to klub Flex dla naszych użytkowników, a także Flex dla biznesu i sklep Flex, gdzie będzie możliwość zakupu sprzętu" - zapowiedział Stankiewicz.

Orange Flex to oferta obsługiwana poprzez aplikację, w której płatność odbywa się poprzez podłączenie karty płatniczej, a klient sam sobie konfiguruje pakiet, z którego chce w danej chwili korzystać.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)